В Сибири военный получил срок за избиение сослуживцев

В Томске военного приговорили к двум годам за избиение сослуживцев

В Томске военного приговорили к двум годам заключения за избиение сослуживцев. Он бросал камни в военных «русской национальности», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что Амырака Самаана обвинили в нападении на сослуживцев из-за их национальности на территории спортивного городка воинской части.

«Согласно следствию, «с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения чести и достоинства своих сослуживцев, в том числе по национальному признаку, нанес сослуживцу удар ногой в область тыльной стороны колена, отчего последний упал». После этого Самаан, угрожая заточкой, высказал в его адрес «словесное выражение, унижающее его честь и достоинство как лица русской национальности и оскорбляющее его национальную принадлежность», — говорится в посте.

В пресс-службе Томского гарнизонного военного суда уточнили, что Самаан бросал камни в военных «русской национальности». Срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима.

