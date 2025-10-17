На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Ты двухсотый»: на курсах медпомощи военные избивали подростков и показывали им трупы

В Белгородской области на курсах вместо уроков военные избивали девятиклассников
true
true
true

Родители учеников школы «Формула успеха» в Таврово Белгородской области пожаловались на то, что девятиклассников избивали и показывали им фотографии трупов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Собрали (детей. – Прим. ред.) в актовом зале, где военные просили перетягивать жгутами руки, держа конец в зубах. По словам одной из матерей, у некоторых детей посинели руки. […] подросткам кричали «ты двухсотый» и показывали картинки с трупами», – пишет издание.

По информации Telegram-канала, еще одна из родителей сообщила о случаях потери сознания школьников во время обучения военными на курсах «Формулы успеха». Также женщина заявила о том, что среди занимавшихся у военных подростков «многие получили шок психологически».

«Какие-то зверские истории, которые не должны быть у детей. Тем более вместо уроков. Никто нас не предупреждал, учителя тоже не в курсе», – отметила женщина.

На видео, которое, как сообщается, снято на курсах «Формулы успеха», подростка одели в экипировку, а инструктор ударил мальчика. После этого военный предложил сделать то же самое другим девятиклассникам.

Директор школы «Формула успеха» подтвердил Telegram-каналу, что мероприятие действительно проводилось. В настоящее время в учебном заведении проводится расследование. По словам директора «Формулы успеха», урок проводили сотрудники территориальной обороны.

Ранее российский боец рассказал, как опыт работы учителем помогает ему на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами