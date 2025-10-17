«Ты двухсотый»: на курсах медпомощи военные избивали подростков и показывали им трупы

Родители учеников школы «Формула успеха» в Таврово Белгородской области пожаловались на то, что девятиклассников избивали и показывали им фотографии трупов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Собрали (детей. – Прим. ред.) в актовом зале, где военные просили перетягивать жгутами руки, держа конец в зубах. По словам одной из матерей, у некоторых детей посинели руки. […] подросткам кричали «ты двухсотый» и показывали картинки с трупами», – пишет издание.

По информации Telegram-канала, еще одна из родителей сообщила о случаях потери сознания школьников во время обучения военными на курсах «Формулы успеха». Также женщина заявила о том, что среди занимавшихся у военных подростков «многие получили шок психологически».

«Какие-то зверские истории, которые не должны быть у детей. Тем более вместо уроков. Никто нас не предупреждал, учителя тоже не в курсе», – отметила женщина.

На видео, которое, как сообщается, снято на курсах «Формулы успеха», подростка одели в экипировку, а инструктор ударил мальчика. После этого военный предложил сделать то же самое другим девятиклассникам.

Директор школы «Формула успеха» подтвердил Telegram-каналу, что мероприятие действительно проводилось. В настоящее время в учебном заведении проводится расследование. По словам директора «Формулы успеха», урок проводили сотрудники территориальной обороны.

