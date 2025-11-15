Военный эксперт рассказал о действиях ВС РФ в районе Северска

Российские бойцы планомерно уничтожают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Касаемо населенного пункта Северска, то та украинская группировка, которая оказалась в огневом кармане в районе Звановки, планомерно уничтожается. Небольшими темпами, но постоянно», — отметил он.

По словам эксперта, военные Вооруженных сил РФ на регулярной основе сжимают горловину огневого котла на данном участке фронта.

5 ноября Марочко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что российские военнослужащие закрепились у улицы Павлова на южной окраине Северска. Как он сказал, в целом данный населенный пункт представляет собой «очень сложный участок» фронта из-за рельефа местности. Тем не менее подразделения ВС РФ продолжают наносить удары по дислоцированным здесь украинским формированиям сразу с трех направлений. Эксперт подчеркнул, что в северной части города российские бойцы давят на ВСУ на фронте шириной в семь километров.

Ранее военнослужащие ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Гнатовку в ДНР.