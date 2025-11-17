На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских беспилотниках за ночь

Минобороны: ночью над российскими регионами сбили 36 беспилотников ВСУ
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За прошедшую ночь российские военные перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что атаки фиксировались с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября. По данным министерства, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской. Еще четыре беспилотника перехватили над Воронежской областью, три — над Орловской, а по одному аппарату уничтожили в границах Нижегородской и Тульской областей.

В Минобороны подчеркнули, что все уничтоженные объекты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Этой ночью губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что украинские БПЛА попытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе. По его словам, атака была успешно отражена, никто не пострадал. Сотрудники спецслужб работают на месте падения обломков.

Ранее министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами