Минобороны сообщило о 36 сбитых украинских беспилотниках за ночь

За прошедшую ночь российские военные перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что атаки фиксировались с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября. По данным министерства, 14 дронов сбили над Брянской областью, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской. Еще четыре беспилотника перехватили над Воронежской областью, три — над Орловской, а по одному аппарату уничтожили в границах Нижегородской и Тульской областей.

В Минобороны подчеркнули, что все уничтоженные объекты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Этой ночью губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщал, что украинские БПЛА попытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе. По его словам, атака была успешно отражена, никто не пострадал. Сотрудники спецслужб работают на месте падения обломков.

