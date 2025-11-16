На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
БПЛА ударил по коммерческому объекту под Белгородом, ранена женщина

В Белгородской области при атаке БПЛА на коммерческий объект пострадала женщина
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Женщину госпитализировали после атаки БПЛА на поселок Борисовка. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона рассказал, что беспилотник ударил по коммерческому объекту. При детонации загорелись навес, оборудование и автомобиль. Их потушили пожарные. Пострадавшую местную жительницу доставили в больницу с баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). При налете были также повреждены еще две машины.

До этого областной оперштаб заявил, что ВСУ использовали 69 дронов при атаке на населенные пункты Белгородской области за прошедшие сутки. По селам Мешковое, Муром и Новая Таволжанка попытались ударить 10 БПЛА, семь из которых были подавлены. В последнем населенном пункте при налете дрона на автомобиль был ранен мирный житель.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Атаки БПЛА на Россию
