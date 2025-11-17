Пленный рассказал о приказе командования ВСУ убивать гражданских в Красноармейске

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказывало убивать гражданских в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пленного военного ВСУ Петра Гая.

Военнопленный отметил, что он служил в 155-й бригаде. В Красноармейске Гай получил специальное задание, в рамках которого ему следовало зайти на позицию и наблюдать за происходящим. Полученную информацию ему нужно было передать командиру с позывным «Тимон», добавил пленный.

«Кто идет — гражданский, военный, все докладывали. Сказали всех стрелять, даже гражданских, кто зайдет во двор. Даже если бабушка какая-то — ничего не спрашивать, валить сразу», — сказал Гай.

Несколькими часами ранее пленный украинский военный Руслан Шахун рассказал, что военнослужащие сил специальных операций ГУР министерства обороны Украины, которые были отправлены деблокировать окруженные в Красноармейске формирования ВСУ, устроили перестрелку с другими военными республики. По его словам, подразделения не знали друг о друге.

Ранее пленный спецназовец ГУР рассказал о провале операции в Красноармейске.