Российские штурмовики применили «дронобойки» для борьбы с беспилотниками

ТАСС: штурмовики российской группировки войск «Восток» применили «дронобойки»
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Штурмовики российской группировки войск «Восток» применили «дронобойки» против FPV-беспилотников украинской стороны. Об этом в интервью ТАСС рассказал стрелок 60-й мотострелковой бригады группировки войск с позывным Капрал.

«Это «дронобойка», простым языком. Патрон, заряженный дробью. Заряжается, стреляется, получается обычным патроном. Производится удар, воспламенение и уже набор дроби вылетает», — рассказал он.

По словам военного, в распоряжении российской стороны есть также фугасный осколочный патрон от ЗУ (зенитная установка — прим. ред.). Капрал сообщил, что «дронобойка» была создана местными фронтовыми умельцами, откуда и пошла в пользование.

Он отметил, что новое оружие эффективно не только против дронов, но также против тяжелой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских военных. В материале автор отмечает большую дальность применения подобных аппаратов, которая достигает 40 километров в идеальных условиях и, вероятно, скоро составит до 50 километров, ведь работа над совершенствованием данных БПЛА активно продолжается.

Ранее в России допустили комбинированный удар ВСУ по Крыму.

