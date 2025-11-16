На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украинское контрнаступление в районе котла в Купянске назвали выдыхающимся

«Военкоры Русской Весны»: контрнаступление ВСУ у котла в Купянске выдыхается
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Контрнаступление украинской армии в районе котла в Купянске выдыхается, однако противник пока не оставляет попыток прорвать кольцо окружения. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже 13 суток не прекращают попыток прорыва к Купянску и реке Оскол в Харьковской области для деблокирования своих окруженных подразделений. После потери в первую неделю боев значительного количества техники противник вынужден бросать в бой пехоту, которая несет большие потери. Российские бойцы отражают все попытки ВСУ провести деблокирование.

В то же время, в районе Купянска продолжается уничтожение окруженной украинской группировки.

16 ноября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что штурмовые подразделения российских военных продолжают ликвидировать окруженные формирования Вооруженных сил Украины в районе Купянска.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет солдат в Купянске сражаться в обмен на еду.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами