«Военкоры Русской Весны»: контрнаступление ВСУ у котла в Купянске выдыхается

Контрнаступление украинской армии в районе котла в Купянске выдыхается, однако противник пока не оставляет попыток прорвать кольцо окружения. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже 13 суток не прекращают попыток прорыва к Купянску и реке Оскол в Харьковской области для деблокирования своих окруженных подразделений. После потери в первую неделю боев значительного количества техники противник вынужден бросать в бой пехоту, которая несет большие потери. Российские бойцы отражают все попытки ВСУ провести деблокирование.

В то же время, в районе Купянска продолжается уничтожение окруженной украинской группировки.

16 ноября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что штурмовые подразделения российских военных продолжают ликвидировать окруженные формирования Вооруженных сил Украины в районе Купянска.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ заставляет солдат в Купянске сражаться в обмен на еду.