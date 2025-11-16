Родственники бойцов 92-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ), вышли на митинг в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Они утверждают, что на баннерах митингующих изображены пропавшие военные бригады. Источники добавили, что украинское командование задействует бойцов ОШБр на нескольких особо горячих направлениях.

В сентябре в пресс-службе Генерального штаба ВСУ сообщили, что девушки на Украине впервые подписали военные контракты по программе «18–24» для службы операторами беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщению, «молодежные» контракты заключены с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко. Точное количество девушек, подписавших контракты, не уточняется.

Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

Ранее эксперт заявил, что Украина начнет новую мобилизацию сразу после окончания конфликта.