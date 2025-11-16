В ДНР анонсировали введение концепции военного туризма

В Донецкой народной республике планируют внедрить концепцию военного туризма. Об этом сообщил РИА Новости зампред правительства республики Кирилл Макаров.

По его словам, республика рассматривается как ассоциация мест боевой славы, связанных с Донбасской освободительной операцией 1943 года, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией с 2022 года. Макаров уточнил, что эти ключевые точки могут привлекать туристов, и для работы в этой сфере создан большой межведомственный штаб по туризму. В ДНР уже реализуется национальный проект «Туризм-гостеприимство».

Вице-премьер отметил, что проект предполагает раскрытие истории и предпосылок вооруженного конфликта для туристов, разработку маршрутов и показ ключевых мест и экспонатов. Он добавил, что боевые действия на территории Донбасса будут использоваться в качестве материалов для воспитательных и образовательных целей, включая учебники и архивные исследования. В рамках проекта планируется структурировать историю событий, чтобы туристы понимали, какие маршруты выбирать и какие объекты посещать в первую очередь.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм о девочке из Горловки, пострадавшей во время атаки ВСУ.