На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР анонсировали введение концепции военного туризма

В ДНР составят маршруты военного туризма с показом ключевых объектов
true
true
true
close
Aleksei Ignatov/Shutterstock/FOTODOM

В Донецкой народной республике планируют внедрить концепцию военного туризма. Об этом сообщил РИА Новости зампред правительства республики Кирилл Макаров.

По его словам, республика рассматривается как ассоциация мест боевой славы, связанных с Донбасской освободительной операцией 1943 года, событиями гражданской войны 2014 года и специальной военной операцией с 2022 года. Макаров уточнил, что эти ключевые точки могут привлекать туристов, и для работы в этой сфере создан большой межведомственный штаб по туризму. В ДНР уже реализуется национальный проект «Туризм-гостеприимство».

Вице-премьер отметил, что проект предполагает раскрытие истории и предпосылок вооруженного конфликта для туристов, разработку маршрутов и показ ключевых мест и экспонатов. Он добавил, что боевые действия на территории Донбасса будут использоваться в качестве материалов для воспитательных и образовательных целей, включая учебники и архивные исследования. В рамках проекта планируется структурировать историю событий, чтобы туристы понимали, какие маршруты выбирать и какие объекты посещать в первую очередь.

Ранее стало известно, что в России снимут фильм о девочке из Горловки, пострадавшей во время атаки ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами