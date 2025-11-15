В России снимут фильм о девочке из Горловки, пострадавшей во время атаки ВСУ

Кинематографисты из Ростова-на-Дону снимут документальный фильм под названием «Полина», который расскажет историю девочки, пострадавшей в результате обстрела Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) со стороны украинских войск. Об этом рассказал продюсер Михаил Ивантей, пишет ТАСС.

По данным агентства, картину создадут при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ожидается, что съемки стартуют в феврале 2026 года и завершатся к его концу.

Как сообщил Ивантей, съемочная команда готовилась к реализации этого проекта в течение 1,5 года.

«Полина» — это документальный фильм об уникальной истории девочки. В 2022 году она попала под обстрел, девочке оторвало руку и ногу, а она до этого занималась танцами. Спустя полтора года после реабилитации она уже стала танцевать, сейчас успешно этим занимается в Москве, танцует в проектах [балерины, актрисы театра и кино] Илзе Лиепы», — отметил продюсер.

Он подчеркнул, что сюжет картины — это история воли и характера. Создатели надеются, что фильм подарит надежду многим детям, пострадавшим в результате конфликта.

«Мы покажем историю в разных антуражах. Будут школа, друзья девочки, тренировка, танцы, выступления», — добавил Ивантей.

В июле режиссер Егор Кончаловский дал интервью для ТАСС, в ходе которого заявил, что пока рано снимать художественные фильмы про специальную военную операцию на Украине. Он уверен, что нужно время на осмысление происходящих сейчас событий.

Ранее в Мариуполе во время съемок художественного фильма повредили кабель связи.