В Минобороны сообщили об уничтожении шести БПЛА над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя российскими регионами. Об этом рассказала пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что военные Вооруженных сил ликвидировали указанные дроны в период с 8:00 до 14:00 мск. При этом три БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще два — над Белгородской, а также один беспилотник обезвредили над Курской областью.

Незадолго до этого в Минобороны назвали число уничтоженных за сутки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, российские средства ПВО сбили две ракеты «Нептун», четыре снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 197 дронов.

Всего с начала проведения специальной военной операции (СВО), по данным оборонного ведомства, были ликвидированы 96 993 БПЛА.

Ранее российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО.