Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты «Нептун», четыре снаряда системы залпового огня HIMARS и 197 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства Соединенных Штатов, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 197 беспилотников самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 993 БПЛА, 636 зенитных ракетных комплексов, 26 056 танков и других боевых бронированных машин, 1 613 боевых машин РСЗО, 31 340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 46 799 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также в министерстве сообщили, что российские военнослужащие продолжают активные наступательные действия в населенном пункте Димитров на Красноармейском направлении.

