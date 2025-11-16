На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия направит €100 млн на защиту от беспилотников

Правительство ФРГ инвестирует €100 млн в защиту от БПЛА
true
true
true
close
Markus Schreiber/AP

Правительство Германии направит €100 млн в современную защиту от беспилотников. Об этом сообщила газета Bild, передает ТАСС.

План противодействия БПЛА одобрил бюджетный комитет парламента страны. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт разработал концепцию для этой цели совместно с Федеральной полицией.

Новое подразделение защиты от БПЛА — 130 полицейских — приступит к работе в декабре. Их намерены разместить вокруг Берлина, крупных аэропортов и других объектов, имеющих важное значение для безопасности. Благодаря вертолетам их можно быстро развернуть по всей стране.

Власти намерены закупить, среди прочего, оборудование для глушения и беспилотники-перехватчики.

В будущую среду кабинет министров ФРГ планирует обсудить новый закон о безопасности воздушного движения. Планируется, что Бундесвер (ВС ФРГ) будет оказывать административную помощь полиции в защите от БПЛА.

Издание подчеркивает, что немецкие вооруженные силы смогут применять оружие против беспилотников, если риск серьезного ущерба будет особенно высок.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что создание запасов беспилотников на складах не имеет смысла из-за кардинального изменения технологий в течение двух-трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Германия заключит контракты на поставку 12 тыс. дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами