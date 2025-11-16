Германия направит €100 млн на защиту от беспилотников

Правительство ФРГ инвестирует €100 млн в защиту от БПЛА

Правительство Германии направит €100 млн в современную защиту от беспилотников. Об этом сообщила газета Bild, передает ТАСС.

План противодействия БПЛА одобрил бюджетный комитет парламента страны. Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт разработал концепцию для этой цели совместно с Федеральной полицией.

Новое подразделение защиты от БПЛА — 130 полицейских — приступит к работе в декабре. Их намерены разместить вокруг Берлина, крупных аэропортов и других объектов, имеющих важное значение для безопасности. Благодаря вертолетам их можно быстро развернуть по всей стране.

Власти намерены закупить, среди прочего, оборудование для глушения и беспилотники-перехватчики.

В будущую среду кабинет министров ФРГ планирует обсудить новый закон о безопасности воздушного движения. Планируется, что Бундесвер (ВС ФРГ) будет оказывать административную помощь полиции в защите от БПЛА.

Издание подчеркивает, что немецкие вооруженные силы смогут применять оружие против беспилотников, если риск серьезного ущерба будет особенно высок.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что создание запасов беспилотников на складах не имеет смысла из-за кардинального изменения технологий в течение двух-трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Германия заключит контракты на поставку 12 тыс. дронов.