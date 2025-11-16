Минобороны Израиля: палестинское государство не будет создано

Израиль исходит из того, что палестинское государство не будет создано. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети Х.
«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности», — написал он.
По словам Каца, сектор Газа будет демилитаризован «вплоть до последнего туннеля», а палестинская группировка ХАМАС будет разоружена на «желтой стороне» силами израильской армии, а в старом секторе Газа — международными силами или силами Израиля.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Обе стороны конфликта выразили стремление соблюдать перемирие.
Провозглашение Государства Палестина состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета. За признание страны было отдано 253 голоса, против выступили 46.
В начале ноября президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на признание палестинского государства.
Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС не выполняют сделку по Газе.