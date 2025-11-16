Минобороны Израиля: палестинское государство не будет создано

Министр обороны Израиля Кац заявил, что палестинского государства не будет

Израиль исходит из того, что палестинское государство не будет создано. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац на своей странице в соцсети Х.

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано. Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности», — написал он.

По словам Каца, сектор Газа будет демилитаризован «вплоть до последнего туннеля», а палестинская группировка ХАМАС будет разоружена на «желтой стороне» силами израильской армии, а в старом секторе Газа — международными силами или силами Израиля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Обе стороны конфликта выразили стремление соблюдать перемирие.

Провозглашение Государства Палестина состоялось 15 ноября 1988 года в Алжире на сессии Палестинского национального совета. За признание страны было отдано 253 голоса, против выступили 46.

В начале ноября президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пойти на признание палестинского государства.

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС не выполняют сделку по Газе.