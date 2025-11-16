В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки ВСУ в регионах России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь обнаружили и уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, противник пытался атаковать российские регионы в период с 23:00 мск 15 ноября до 07:00 16 ноября. Больше всего дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито над Самарской областью — 23. Также 17 БПЛА ликвидировали над территорией Волгоградской области. По пять беспилотников уничтожено в Саратовской и Ростовской области. Еще три БПЛА было сбито над Курской областью и три — над Воронежской. Один дрон ночью был уничтожен в Брянской области.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями об ударах вглубь России и предупреждениями, что РФ «стоит готовиться», пытается запугать мирных граждан. Эксперт считает, что таким образом Киев хочет оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в зоне СВО.

Ранее российские военные задействовали новый беспилотник в зоне СВО.