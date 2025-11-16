При саботаже в Венесуэле обрушились три опоры линии электропередачи

В Венесуэле сообщили об обрушении трех опор ЛЭП из-за саботажа

Три опоры линии электропередачи в венесуэльском штате Ансоатеги обрушились в результате саботажа. Об этом сообщило министерство энергетики страны, передает РИА Новости.

«Национальная электрическая система стала жертвой нового преступного саботажа, который привел к падению трех опор передачи в муниципалитете Хуан Антонио Сотильо штата Ансоатеги», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что целью этих действий была дестабилизация жизненно важной услуги для жителей востока страны.

В данный момент начаты работы по восстановлению энергоснабжения. Их планируют проводить постепенно и безопасно.

Случаи диверсий на подобных объектах в Венесуэле не редки. Так, в августе 2024 года электроснабжение, интернет и мобильная связь в республике были практически полностью отключены в течение 12 часов из-за саботажа. Власти страны заявляли, что террористическая атака на энергосистему затронула около 25% территории страны. В этом обвиняли оппозицию.

Ранее Колумбия сбросила авиабомбы рядом с границей Венесуэлы.