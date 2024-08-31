В Венесуэле полдня отсутствовали электроснабжение и связь

Электроснабжение, интернет и мобильная связь в Венесуэле были практически полностью отключены в течение 12 часов. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, первые публикации об отключениях появились утром 30 августа. Полное или частичное отключение произошло в 23 штатах, а также в столичном округе.

Власти страны считают, что подобное произошло из-за саботажа со стороны оппозиции из-за ее обвинений в подтасовке результатов президентских выборов, которые прошли в стране в конце июля и на которых победил Николас Мадуро.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза договорились на неформальной встрече в Брюсселе не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы.

Накануне в Венесуэле произошли масштабные перестановки в правительстве. Например, президент утвердил Делси Родригес в должности вице-президента страны.

До этого Верховный суд Венесуэлы признал победу Мадуро на выборах.

Ранее Байден поддержал идею проведения повторных выборов в Венесуэле.