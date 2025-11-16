На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Больше половины немцев не верят в успех добровольной военной службы

Bild: около 60% немцев не верят в успех военной службы на добровольной основе
Максим Блинов/РИА Новости

Порядка 60% жителей Германии убеждены, что военная служба на добровольной основе не позволит в ближайшие годы увеличить число военнослужащих Бундесвера (ВС ФРГ) до достаточного уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

57% респондентов ответили, что в ближайшие годы количество добровольцев службы в Бундесвере не появится. В то же время 25% опрошенных высказали противоположную точку зрения. 18% ответили, что не имеют мнения на этот счет, отмечает издание.

Социологи также установили, что 55% из опрошенных жителей Германии не согласились бы добровольно пойти на военную службу. Тогда как 31% градан заявили, готовы взять оружие в руки для службы Бундесвере. Что касается обязательного прохождения медицинского освидетельствования для определения пригодности к военной службе у мужчин, родившихся после 1 января 2008 года, то 58% респондентов посчитали это правильным, 29% — неправильным, а 13% затруднились с ответом.

Ранее в ФРГ раскритиковали антироссийскую политику Берлина.

