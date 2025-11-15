Гражданина Украины нашли через месяц после того, как он сбежал из учебного центра ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Там рассказали, что о кончине мобилизованного Игоря Н. стало известно от его сестры. По словам источника, мужчину нашли без одежды поблизости от учебного центра. В 3 км от этого места обнаружили обувь украинца.

Родственники отрицают, что у мобилизованного были проблемы со здоровьем и, со слов источника в силовых структурах РФ, считают, что мужчину убили, а его тело выбросили за пределы учебного центра с вещами. Следователи якобы рассматривают в качестве официальной версию о том, что Игорь. Н. замерз.

В начале ноября на Украине произошел скандал с мобилизацией в ряды ВСУ водителя американской актрисы Анджелины Джоли. Он начался 5 ноября во время неофициального визита звезды Голливуда в Николаев и Херсон.

На одном из контрольно-пропускных пунктов сопровождавшего Джоли мужчину задержали сотрудники местного военкомата. Вызволить его не удалось даже после личной просьбы американской гостьи. Тем временем выяснилось, что задержанный Дмитрий Пищиков — офицер запаса, неоднократно посылал донаты ВСУ и отдал военным свою машину.

Ранее в центре Украины машина с военкомами дважды сбила человека.