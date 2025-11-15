На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские силовики сообщили о мародерстве ВСУ

РИА Новости: военные ВСУ занимаются мародерством, проникая в жилые дома
Stringer/Reuters

Украинские военнослужащие проникли в частный дом на подконтрольной ВСУ территории, из которого ранее были эвакуированы жильцы. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В социальных сетях расходятся кадры, где боевики ВСУ проникают на территорию частного домовладения, хозяева которого были эвакуированы», — сообщил источник агентства.

По словам собеседника, на кадрах видно, как один из украинских солдат перелезает через забор и открывает ворота для двух других мародеров.

«Однако злоумышленники вовремя замечают работающую камеру, зафиксировавшую факт их проникновения. <...> Сами мародеры, вероятно, являются членами местной территориальной обороны», — подчеркнул представитель силовых структур.

Кроме того, собеседник отметил, что на бойцах ВСУ, попавших на видео, отсутствуют бронежилеты и шлемы. Это, по его словам, указывает на то, что инцидент произошел не на передовой.

В октябре губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о росте числа случаев мародерства в Херсоне, который в настоящее время контролируется украинской стороной. По его информации, военнослужащие ВСУ систематически вывозят ценности и имущество из частных жилищ, а затем совершают поджоги, чтобы замести следы.

Ранее суд на Украине оправдал российского военного по делу о мародерстве.

СВО: последние новости
