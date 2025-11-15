Количество дезертиров и самовольно оставляющих части (СОЧ) военных на Украине в скором времени сравняется с численностью армии страны. Об этом в эфире телеканала НТА заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

Он обратил внимание, что вопрос борьбы с самовольным оставлением части солдатами стоит уже давно. При этом его решением никто не хочет заниматься.

«Сколько там уже, 200–300 тыс. [уголовных дел о дезертирстве и СОЧ было возбуждено на Украине], мы постепенно открываем цифры, которые у нас есть. У нас скоро будет еще одна армия СОЧ, с которой нужно будет считаться», — сказал парламентарий.

Костенко подчеркнул, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается острая нехватка личного состава. В то же время имеющиеся военнослужащие находятся в плохом физическом и морально-психологическом состояниях.

9 ноября корреспондент немецкого издания Die Welt Кристоф Ваннер сообщил, что уровень дезертирства из ВСУ вырос до рекордных показателей. В октябре из армии сбежали порядка 21 600 человек.

Ранее в МИД РФ прокомментировали рекордное дезертирство из ВСУ словами «тикайте, хлопцы».