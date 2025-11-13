На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о ловушке, в которую попали ВСУ в Купянске

Ганчев: ВС России сжимают кольцо вокруг ВСУ в Купянске, им некуда отступать
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска сжимают кольцо вокруг окруженной в Купянске группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на пресс-конференции глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС.

«В дальнейшем все равно будет продолжаться замыкание этого кольца и сужение его», — сказал он.

По его словам, это кольцо ежедневно сужается «внутри котла», в результате чего группировка ВСУ становится все меньше и меньше. Ганчев подчеркнул, что украинским военным отступать некуда, поскольку со стороны юга и Кругляковки кольцо тоже сжимается.

«Украинские [военные], которые остаются в котле, они будут либо сдаваться в плен, либо будут уничтожаться, другого варианта нет», — отметил Ганчев.

11 ноября в Минобороны России сообщили о полном освобождении восточной части Купянска от украинских военных. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным ведомства, в настоящее время российские бойцы продолжают уничтожение окруженной в населенном пункте группировки противника.

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что готов передать России координаты для удара по руководству Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
