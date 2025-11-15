«Ростех» наградил создателей новых бомбовых кассет и взрывателей

Российских оружейников, создателей инновационных разработок в сфере вооружений, наградили премией имени Героя России Николая Макаровца, сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Церемония награждения прошла в Московском авиационном институте.

В номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения» победу присудили разработчикам разовой бомбовой кассеты и электронного взрывателя снаряда, предназначенного для поражения беспилотников, а также за «научно-технические решения для повышения дальности боеприпасов ствольной артиллерии».

Кроме того, в номинации «За внедрение передовых технологий и инновационных решений» были награждены разработчики «рецептурно-компоновочных решений и унифицированных технологий снаряжения» к беспилотникам, а также создатели работы, посвященной внедрению инновационных аддитивных технологий в серийное производство деталей и узлов реактивных систем залпового огня и проекта, описывающего «способ контроля параметров лазерного канала управления прицельных комплексов».

Премию имени Макаровца присуждают за достижения в области создания изделий военного и гражданского назначения.

По информации «Ростеха», в этом году организаторы получили рекордное число заявок — 148.

В октябре российская армия пополнила свой арсенал модернизированными корректируемыми авиабомбами, которые способны изменить ход спецоперации.

Ранее российские разработчики создали гибрид дрона и гусеничного робота.