Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированная у села Сосновка Днепропетровской области, может попасть в окружение. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Орестополя украинская группировка в ближайшее время может оказаться в тактическом окружении чуть севернее Сосновки.

Марочко отметил, что в настоящее время российские военные уже находятся в Новоселовке, расположенной на северо-востоке от Сосновки. При этом бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ могут форсировать реку Каменка. Если российские подразделения одновременно с этим перейдут реку Вороная в Орестополе, то они смогут взять украинских военнослужащих в оперативное окружение, уточнил эксперт.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области. Кроме того, была завершена зачистка от украинских подразделений населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

Ранее Медведев предупредил об угрозе обрушения всей линии фронта ВСУ.