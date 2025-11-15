На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт допустил окружение ВСУ в Днепропетровской области

Марочко: группировка ВСУ рискует попасть в окружение у Сосновки
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированная у села Сосновка Днепропетровской области, может попасть в окружение. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«С освобождением Орестополя украинская группировка в ближайшее время может оказаться в тактическом окружении чуть севернее Сосновки.

Марочко отметил, что в настоящее время российские военные уже находятся в Новоселовке, расположенной на северо-востоке от Сосновки. При этом бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ могут форсировать реку Каменка. Если российские подразделения одновременно с этим перейдут реку Вороная в Орестополе, то они смогут взять украинских военнослужащих в оперативное окружение, уточнил эксперт.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области. Кроме того, была завершена зачистка от украинских подразделений населенного пункта Рог в Донецкой народной республике.

Ранее Медведев предупредил об угрозе обрушения всей линии фронта ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами