На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о запуске серийного производства дронов-перехватчиков «шахедов»

Шмыгаль: на Украине запустили серийное производство дронов-перехватчиков Octopus
true
true
true
close
РИА Новости

На Украине запустили серийное производство дронов-перехватчиков Octopus. Об этом сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украинский дрон-перехватчик «шахедов» запущен в серийное производство в Украине. Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать готовят производственные линии», — написал глава оборонного ведомства.

Шмыгаль добавил, что Octopus является беспилотником, созданным на основе украинских технологий. По его словам, работу дрона была проверена в боевых условиях. Беспилотник может работать в условиях глушения сигнала и на малой высоте, утверждает министр.

В августе издание Politico сообщило, что немецкая компания-производитель беспилотников Quantum Systems производит дроны на секретных объектах, расположенных на территории Украины. По его данным, организация распределяет свое производство по всей республике. Журналисты отметили, что подобное решение позволяет минимизировать риски ударов по объектам.

Ранее Трамп высказал заинтересованность в украинских дронах.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами