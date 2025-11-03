На Украине сотрудникам предприятий ОПК предоставят бронь от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики получат бронь от мобилизации. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Согласно документу, бронь будет предоставлена работникам, чьи военно-учетные документы были оформлены ненадлежащим образом. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

21 октября 2025 года Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года. Эти режимы продлеваются уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.

Ранее командир ВСУ предложил ударить дронами по противникам мобилизации на Украине.