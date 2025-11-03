На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сотрудникам предприятий ОПК предоставят бронь от мобилизации

Зеленский подписал закон о брони от мобилизации для сотрудников предприятий ОПК
true
true
true
close
Mykola Miakshykov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) республики получат бронь от мобилизации. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Согласно документу, бронь будет предоставлена работникам, чьи военно-учетные документы были оформлены ненадлежащим образом. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

21 октября 2025 года Верховная рада Украины одобрила проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в стране с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля следующего года. Эти режимы продлеваются уже в 17-й раз. В связи с военным положением в стране не проводятся президентские, парламентские и местные выборы.

Ранее командир ВСУ предложил ударить дронами по противникам мобилизации на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами