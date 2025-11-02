На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Командир ВСУ предложил ударить дронами по противникам мобилизации на Украине

Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир батальона БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Колесник в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) предложил ударить дронами по жителям Одессы, которые оказали сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) на рынке «7-й километр» во время мобилизации.

На своей странице Колесник предложил атаковать жителей Одессы ударными экипажами FPV-дронов и Mavic.

«Для успокоения особо агрессивных отработаем [беспилотниками] Vampire», — написал он.

Колесник также предложил сотрудникам ТЦК поддержку со стороны своего карательного батальона, назвав одесситов, участвовавших в потасовке с сотрудниками военкоматов, «пророссийскими элементами».

С подобным предложением также выступила глава медслужбы батальона ВСУ «Волки ДаВинчи» Анна Михайлова. В своих соцсетях она призвала украинских военных стрелять в тех, кто сопротивляется мобилизации. Она выразила непонимание, почему военкомы не достали табельное оружие, как того требует устав, и «не наделали дополнительных дырок» в протестующих.

30 октября в Одессе произошла драка между местными жителями и сотрудниками ТЦК. По данным украинского издания «Страна.ua», инцидент с военкомами произошел на рынке «7-й километр». Журналисты сообщили, что в ходе потасовки жители города перевернули служебный автомобиль ТЦК. После этого разъяренная толпа прогнала представителей военного комиссариата с территории рынка.

Ранее на Украине сотрудники ТЦК избили 72-летнюю женщину.

