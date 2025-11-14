На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сирии заявили о ракетной атаке на Дамаск

SANA: в Дамаске осуществили ракетную атаку на дом
true
true
true
close
Russian Defence Ministry/Global Look Press

В районе Меззе в Дамаске произошла ракетная атака на жилой дом. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Вероломная атака по районам в Дамаске осуществлена ракетами, запущенными с передвижной платформы. Кто именно стоит за атакой и кто предоставил ракеты, пока не установлено», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате удара пострадали два человека.

13 октября телеканал Sham TV сообщил, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. По его данным, целью атаки были военные позиции, которые находились рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города.

3 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские истребители атаковали западные и южные окрестности столицы Сирии Дамаска. По информации журналистов, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по наземным объектам, действуя из воздушного пространства соседнего Ливана.

Ранее сообщалось, что США готовятся установить свое военное присутствие в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами