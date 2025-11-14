В Сирии заявили о ракетной атаке на Дамаск

SANA: в Дамаске осуществили ракетную атаку на дом

В районе Меззе в Дамаске произошла ракетная атака на жилой дом. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Вероломная атака по районам в Дамаске осуществлена ракетами, запущенными с передвижной платформы. Кто именно стоит за атакой и кто предоставил ракеты, пока не установлено», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате удара пострадали два человека.

13 октября телеканал Sham TV сообщил, что беспилотник Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударил по наземным целям в окрестностях Дамаска. По его данным, целью атаки были военные позиции, которые находились рядом с микрорайоном Масакин-эс-Саббура на юго-западе города.

3 октября телеканал Al Mayadeen сообщил, что израильские истребители атаковали западные и южные окрестности столицы Сирии Дамаска. По информации журналистов, самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по наземным объектам, действуя из воздушного пространства соседнего Ливана.

Ранее сообщалось, что США готовятся установить свое военное присутствие в Сирии.