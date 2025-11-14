Братья-близнецы случайно встретились в зоне СВО после мобилизации

Братья-близнецы, мобилизованные из разных регионов России, случайно встретились в зоне проведения специальной военной операции. Оба несут службу в инженерно-саперных подразделениях, специализирующихся на работе с беспилотниками, сообщает RT.

Братья с позывными Бага и Рио служат в разных расчетах группировки «Контора», но периодически пересекаются по службе. Их работа включает перехват вражеских БПЛА с помощью специальных дронов-перехватчиков и беспилотников, устраивающих засады на линии фронта.

«Сначала, как только брата перевели сюда, нас путали. Но сейчас вроде бы все разобрались», — рассказал Бага.

До этого уроженка Дербента и мать троих детей Ранита Мамедова отправилась в зону спецоперации на Украине вслед за своим мужем, который также находится на фронте. Женщина служит радиосвязистом в разведывательном батальоне. Отмечается, что служба для Ренаты сопряжена с трудностями — в апреле 2022 года не стало брата ее супруга.

Ранее российская медсестра влюбилась в бойца СВО и отправилась за ним служить в «Ахмат».