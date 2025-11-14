На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Братья-близнецы случайно встретились в зоне СВО после мобилизации

RT: призванные из разных регионов братья-близнецы встретились в зоне СВО
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Братья-близнецы, мобилизованные из разных регионов России, случайно встретились в зоне проведения специальной военной операции. Оба несут службу в инженерно-саперных подразделениях, специализирующихся на работе с беспилотниками, сообщает RT.

Братья с позывными Бага и Рио служат в разных расчетах группировки «Контора», но периодически пересекаются по службе. Их работа включает перехват вражеских БПЛА с помощью специальных дронов-перехватчиков и беспилотников, устраивающих засады на линии фронта.

«Сначала, как только брата перевели сюда, нас путали. Но сейчас вроде бы все разобрались», — рассказал Бага.

До этого уроженка Дербента и мать троих детей Ранита Мамедова отправилась в зону спецоперации на Украине вслед за своим мужем, который также находится на фронте. Женщина служит радиосвязистом в разведывательном батальоне. Отмечается, что служба для Ренаты сопряжена с трудностями — в апреле 2022 года не стало брата ее супруга.

Ранее российская медсестра влюбилась в бойца СВО и отправилась за ним служить в «Ахмат».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами