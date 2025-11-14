США будут использовать роботов для борьбы с наркокартелями

Miami Herald: США запустили операцию с применением роботов для борьбы с ОПГ

США будут задействовать роботов в ходе своей военной кампании против наркокартелей. Об этом пишет издание Miami Herald.

Речь идет о новых роботизированных воздушных и морских системах. Армия США будет применять длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета для воздушного наблюдения.

Издание также отмечает, что сообщение об объявлении операции совпало с крупнейшим за десятилетия наращиванием американской военной мощи в Южной Карибской зоне.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о начале операции Southern Spear. Он заявил, что данная миссия под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США будет защищать страну, уберет наркотеррористов из полушария, а также обеспечит безопасность Соединенных Штатов от наркотиков.

Ранее Хегсет назвал цели возможной атаки на США.