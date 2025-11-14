На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США будут использовать роботов для борьбы с наркокартелями

Miami Herald: США запустили операцию с применением роботов для борьбы с ОПГ
true
true
true
close
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

США будут задействовать роботов в ходе своей военной кампании против наркокартелей. Об этом пишет издание Miami Herald.

Речь идет о новых роботизированных воздушных и морских системах. Армия США будет применять длительно работающие надводные аппараты, малые беспилотные перехватчики и беспилотные летательные аппараты вертикального взлета для воздушного наблюдения.

Издание также отмечает, что сообщение об объявлении операции совпало с крупнейшим за десятилетия наращиванием американской военной мощи в Южной Карибской зоне.

До этого глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о начале операции Southern Spear. Он заявил, что данная миссия под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США будет защищать страну, уберет наркотеррористов из полушария, а также обеспечит безопасность Соединенных Штатов от наркотиков.

Ранее Хегсет назвал цели возможной атаки на США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами