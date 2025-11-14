В Минобороны рассказали об уничтожении 10 БПЛА над российскими регионами

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа на четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что российские военные уничтожили указанные дроны в период с 12:00 до 15:00 мск. При этом четыре беспилотника ликвидировали над территорией Брянской области, еще три — над Курской, два — над Крымом и один БПЛА — над территорией Белгородской области.

Утром в Минобороны рассказали, что силы ПВО в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских дронов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. Наибольшее число беспилотников (66) уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края, еще 45 — над Саратовской областью, 19 — над Крымом.

Также БПЛА были ликвидированы над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тамбовской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областями.

Над акваторией Черного моря средства противовоздушной обороны сбили 59 беспилотников.

Ранее появилось видео, как российские военные уничтожили дрон ВСУ с помощью пауэрбанка.