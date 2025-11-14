На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

После ночной атаки радиационный фон на Нововоронежской АЭС не изменился

Гусев: радиационный фон на Нововоронежской АЭС не изменился после атаки дронов
true
true
true
close
Telegram-канал «РОДИОН_МИРОШНИК»

Радиационный фон на промплощадке Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) после попытки атаки дронов не изменялся и соответствует природным значениям. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА в ночь на 13 ноября повреждения получило вспомогательное электрооборудование Нововоронежской АЭС. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем тогда были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции», — уточнил глава региона.

Как отметил Гусев, в результате атаки несколько энергоблоков были автоматически отключены от сети. Один энергоблок НВ АЭС продолжал функционировать в обычном режиме на полной мощности. В то же время он уточнил, что на данный момент все энергоблоки успешно восстановили работу.

6 ноября на НВ АЭС заявили, что восстановили градирню после удара БПЛА. Испарительная градирня был повреждена при ударе украинского беспилотника, уточнил заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров.

Ранее российские военные за несколько часов сбили 14 дронов ВСУ над регионами РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами