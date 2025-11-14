После ночной атаки радиационный фон на Нововоронежской АЭС не изменился

Гусев: радиационный фон на Нововоронежской АЭС не изменился после атаки дронов

Радиационный фон на промплощадке Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) после попытки атаки дронов не изменялся и соответствует природным значениям. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА в ночь на 13 ноября повреждения получило вспомогательное электрооборудование Нововоронежской АЭС. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем тогда были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции», — уточнил глава региона.

Как отметил Гусев, в результате атаки несколько энергоблоков были автоматически отключены от сети. Один энергоблок НВ АЭС продолжал функционировать в обычном режиме на полной мощности. В то же время он уточнил, что на данный момент все энергоблоки успешно восстановили работу.

6 ноября на НВ АЭС заявили, что восстановили градирню после удара БПЛА. Испарительная градирня был повреждена при ударе украинского беспилотника, уточнил заместитель директора по капитальному строительству станции Владимир Озеров.

Ранее российские военные за несколько часов сбили 14 дронов ВСУ над регионами РФ.