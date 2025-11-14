На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Краснодарского края сообщил о последствиях атаки на Новороссийск

Кондратьев: шесть домов повреждены при атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск
Shutterstock

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск оказались повреждены шесть домов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Больше всего пострадал Новороссийск», — заявил он.

По словам губернатора, ночью последствия украинской атаки ликвидировали более 170 человек и 50 единиц техники. Он рассказал, что обломки дронов повредили минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Помимо этого, оказались повреждены придомовые территории по нескольким адресам.

Кондратьев отметил, что фрагменты БПЛА попали в нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал, береговые сооружения и одно гражданское судно в местном порту, где пострадали три члена экипажа.

Губернатор поручил мэру Новороссийска Андрею Кравченко оперативно провести осмотр территорий и оценить степень повреждений, а также оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Позже глава города ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ночной атаки. По его словам, больше всего повреждений было зафиксировано в многоквартирном доме по улице Губернского.

Ранее стало известно о пострадавших в результате атаки БПЛА по Новороссийску.

Атаки БПЛА на Россию
© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

