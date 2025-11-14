На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО ночью уничтожали дроны в 6 районах Ростовской области

Губернатор Слюсарь: ПВО ночью отразила атаку БПЛА в 6 районах Ростовской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в шести районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью по северу Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, среди населения пострадавших нет. Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях атаки дронов на земле уточняется.

На юге Ростовская область граничит с Краснодарским краем. В аэропорту Краснодара Пашковский в 00:51 по мск ввели ограничения на прием и отправку самолетов. В Росавиации объяснили причину принятия мер необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в Краснодар выполняются в промежуток с 9:00 до 19:00.

Ранее в Волгоградской области отразили атаку БПЛА на объекты энергоинфраструктуры.

