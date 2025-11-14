В США опасаются, что Китай может получить технологии F-35

NYT: технологии F-35 могут попасть в руки Китая после их продажи Эр-Рияду

Пентагон боится, что технологии истребителей F-35 могут оказаться в руках Китая после их продажи Саудовской Аравии. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Пока администрация [президента США Дональда] Трампа пытается договориться о сделке по продаже продвинутых истребителей F-35 Саудовской Аравии, в разведывательном отчете Пентагона говорится об опасениях в отношении того, что Китай может заполучить технологию военных самолетов», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что Пекин может получить доступ к технологиям F-35 через шпионаж или сотрудничество с Эр-Риядом в сфере безопасности.

Кроме того, продажа истребителей Саудовской Аравии может поставить под угрозу военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, так как у еврейского государства единственного в регионе есть в распоряжении F-35.

4 ноября издание 20minutes писало, что в Бельгии разгорается скандал, связанный с началом поставок американских истребителей F-35. Они оказались слишком дорогими в эксплуатации, шумными и «совершенно чрезмерными» для небольшого королевства.

Первый всплеск критики в адрес новых дорогих истребителей произошел после недавнего выступления министра обороны Бельгии Тео Франкена в федеральном парламенте. Он заявил, что воздушного пространства королевства «недостаточно» для проведения учебных полетов F-35.

Ранее Индия отказалась покупать у США истребители F-35.