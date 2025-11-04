Американские истребители стали поводом для скандала в Бельгии

В Бельгии разгорается скандал, связанный с началом поставок американских истребителей F-35. Они оказались слишком дорогими в эксплуатации, шумными и «совершенно чрезмерными» для небольшого королевства, пишет издание 20minutes.

В публикации говорится, что первый всплеск критики в адрес новых дорогих истребителей произошел после недавнего выступления министра обороны Бельгии Тео Франкена в федеральном парламенте. Он заявил, что воздушного пространства королевства «недостаточно» для проведения учебных полетов F-35. В связи с этим придется договариваться об использовании неба Франции, Нидерландов и Италии.

«Бельгия стала посмешищем в интернете с ее слишком маленьким небом для F-35», — отметили в издании.

Кроме того, американские истребители оказались слишком шумными, издающими «тяжелый, пульсирующий звук», что может привести к дискомфорту проживающих вблизи авиабаз.

Также выяснилось, что стоимость одного летного часа F-35 обходится Бельгии слишком дорого — более €50 тысяч. В издании подчеркнули, что эксплуатация этого самолета стала самой дорогой среди всех других истребителей.

Бельгийское правительство в 2018 году решило перевооружить военно-воздушные силы (ВВС) страны и приобрести у США истребители пятого поколения F-35 Lightning II. По данным DeMorgen, на их покупку власти королевства потратят примерно €15 млрд.

Ранее Индия отказалась покупать у США истребители F-35.