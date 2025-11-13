На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский МИД отметил агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона

МИД РФ: зафиксирован агрессивный настрой ЕС в отношении Черноморского региона
Jana Rodenbusch/Reuters

Министерство иностранных дел Российской Федерации отмечает наличие у Европейского союза агрессивного и конфронтационного настроя в отношении Черноморского региона. Об этом говорится в комментарии на сайте ведомства.

«Россия и Турция подтвердили приверженность принципу самостоятельной идентичности и ответственности прибрежных стран за данное географическое пространство. Отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам консультации заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Турции Александра Панкина и Айше Беррис Экинджи.

Как отмечается, Панкин подтвердил нацеленность российской стороны на прагматичный взаимовыгодный диалог по всему спектру представляющих взаимный интерес направлений.

«Речь идет о деполитизированной и ориентированной на практические результаты совместной работе в Черноморском регионе. Замглавы МИД сверили подходы к повестке южноафриканского председательства в свете предстоящего саммита Группы двадцати, а также к темам укрепления многосторонней торговой системы с опорой на ВТО, повышения роли и голоса стран глобального Юга и Востока в международных организациях и финансовых институтах», - уточнили в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД, российская сторона выступила в пользу дальнейшего «реалистичного и сбалансированного подхода к развитию энергосотрудничества и энергобезопасности» с учетом особой роли ископаемых видов топлива, включая нефть, природный газ, мирный атом.

«Стороны обстоятельно обсудили комплекс вопросов многосторонней экономической дипломатии, а также сотрудничество на площадках ЧЭС, Группы двадцати, ВТО, Бреттон-Вуддских институтов. Отдельное внимание уделено тенденциям и взаимодействию в области энергетики», — резюмировали в МИД РФ.

В то же время МИД РФ сообщает о том, что стороны отметили совпадение позиций по большинству вопросов повестки дня встречи. Условились продолжать взаимовыгодные контакты и тесное сотрудничество на международных экономических площадках.

Ранее ВС РФ отразили атаку БПЛА в Черноморском регионе.

