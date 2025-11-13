Минобороны сообщило о ликвидации еще 14 украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что столько дронов ликвидировали в период с 16:00 до 18:00 мск. 11 аппаратов сбили над акваторией Черного моря, два — над Курской областью и один — над территорией Республики Крым.

В утренней сводке Минобороны РФ говорилось, что в ночь на 13 ноября силы противовоздушной обороны перехватили 130 украинских беспилотников в 11 регионах страны и над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотников было уничтожено в Курской и Белгородской областях — по 32 единицы.

По информации ведомства, 20 БПЛА сбили в Воронежской области, 17 БПЛА – над акваторией Черного моря, семь — в Крыму, шесть — в Орловской области, пять в Краснодарском крае, четыре — в Тамбовской области, три — в Ростовской области, два — в Брянской области и по одному в Тульской и Московской областях.

