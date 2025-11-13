Путин провел встречу с губернатором Астраханской области

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области и председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основное внимание на встрече уделили деятельности комиссии и социально-экономическому положению региона.

Бабушкин доложил президенту, что комиссия, созданная по указу главы государства, работает над координацией федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. В нее входят 44 человека, включая губернаторов, представителей правительства, администрации президента и общественных организаций.

По словам губернатора, на площадке комиссии уже разработаны предложения по совершенствованию системы медико-психологической помощи, адаптации жилья для инвалидов и стимулированию предпринимательской деятельности среди ветеранов. Отмечается, что правительство продлило программу реабилитации и санаторно-курортного лечения до 2027 года.

«Вакансий сегодня много, но, к сожалению, выбрать и подобрать соответствующую бывает непросто в силу того, что не хватает образования, квалификации, в некоторых случаях это посттравматический синдром или инвалидность», — признал Бабушкин.

Он добавил, что фонд уже занимается этим вопросом. Бабушкин также предложил рассмотреть упрощение юридических и медицинских процедур, пересмотр критериев инвалидности и расширение возможностей обучения и трудоустройства для участников СВО. Кроме того, глава Астраханской области рассказал про разработку и внедрение рекомендаций для оказания психологической помощи семьям военных.

Президент поддержал необходимость таких мер и подчеркнул, что все инициативы должны быть тщательно проработаны и обеспечены финансированием.

Кроме того, губернатор доложил о развитии региона: в области фиксируется рекордный урожай, растут темпы жилищного строительства и проводится модернизация коммунальной инфраструктуры. По его словам, регион активно участвует в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», который стал важным фактором экономического роста.

Ранее Кабмин расширил перечень военных, получающих выплаты вместо пенсии.