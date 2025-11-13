На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с губернатором Астраханской области

Путин поручил главе Астраханской области решить проблемы поддержки ветеранов СВО
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области и председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий Игорем Бабушкиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Основное внимание на встрече уделили деятельности комиссии и социально-экономическому положению региона.

Бабушкин доложил президенту, что комиссия, созданная по указу главы государства, работает над координацией федеральных и региональных мер поддержки участников специальной военной операции, ветеранов и членов их семей. В нее входят 44 человека, включая губернаторов, представителей правительства, администрации президента и общественных организаций.

По словам губернатора, на площадке комиссии уже разработаны предложения по совершенствованию системы медико-психологической помощи, адаптации жилья для инвалидов и стимулированию предпринимательской деятельности среди ветеранов. Отмечается, что правительство продлило программу реабилитации и санаторно-курортного лечения до 2027 года.

«Вакансий сегодня много, но, к сожалению, выбрать и подобрать соответствующую бывает непросто в силу того, что не хватает образования, квалификации, в некоторых случаях это посттравматический синдром или инвалидность», — признал Бабушкин.

Он добавил, что фонд уже занимается этим вопросом. Бабушкин также предложил рассмотреть упрощение юридических и медицинских процедур, пересмотр критериев инвалидности и расширение возможностей обучения и трудоустройства для участников СВО. Кроме того, глава Астраханской области рассказал про разработку и внедрение рекомендаций для оказания психологической помощи семьям военных.

Президент поддержал необходимость таких мер и подчеркнул, что все инициативы должны быть тщательно проработаны и обеспечены финансированием.

Кроме того, губернатор доложил о развитии региона: в области фиксируется рекордный урожай, растут темпы жилищного строительства и проводится модернизация коммунальной инфраструктуры. По его словам, регион активно участвует в развитии международного транспортного коридора «Север – Юг», который стал важным фактором экономического роста.

Ранее Кабмин расширил перечень военных, получающих выплаты вместо пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами