ВС России передали партию «Солнцепеков» с новой броней

«Уралвагонзавод» поставил в войска партию «Солнцепеков» с новой защитой

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» поставил в Вооруженные силы Российской Федерации партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» с новой защитой. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что передачу вооружения приурочили к предстоящему Дню войск радиационной, химической и биологической защиты.

«Машины получили модернизированный комплекс защиты от беспилотников. Перед отправкой в российские войска техника прошла пробеговые испытания, в ходе которых была проверена надежность работы механизмов и приборов, — говорится в публикации.

«Солнцепеки» базируются на шасси танка Т-72. В пресс-службе подчеркнули, что ТОС-1А показали высокую эффективность в зоне спецоперации, уничтожая опорные пункты, пункты управления, живую силу и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, сообщается, что сотрудники концерна «Уралвагонзавод» нанесли на одну из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», поставленных в российские войска, надпись «За Кириллова!».

Ранее сообщалось, что российский самолет Як-130М впервые представят за рубежом.