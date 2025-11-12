Российские «Герани» атаковали завод в Харькове

В Харькове на видео сняли массированную атаку «Гераней» по заводу

В Харькове произошла серия взрывов на заводе после прилета российских беспилотников «Герань». Кадры опубликовал проект «Российское оружие» от издания Rg.ru в социальной сети ВКонтакте.

На видео можно заметить, что дроны были сняты из разных точек города. Некоторые из них поразили намеченные цели. В некоторых районах города можно увидеть большие клубы дыма, возникшие в результате атаки.

По информации украинского Telegram-канала «Харьков Life», всего по Холодногорскому району города прилетело три беспилотника типа «Герань-2». В посте говорится, что были повреждены гражданское предприятие и расположенные рядом жилые дома. В результате попадания БПЛА в некоторых зданиях произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали работники экстренных служб.

Telegram-канал «Труха Харьков» сообщил, что один из дронов прилетел по складу транспортной компании SAT.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале подтвердил, что по Холодногорскому району города было нанесено три удара. По его словам, было повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома.

До этого украинское издание «Общественное. Новости» писало, что на востоке Украины, в Харькове, произошел взрыв. Уточняется, что в настоящее время на территории Харьковской и Сумской областей действует воздушная тревога.

