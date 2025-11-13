Беспилотники сбили в Орловской области, есть повреждения

В Орловской области сбили беспилотники, обломки повредили машины и дома

Силы ПВО уничтожили несколько объектов в Орловской области, обломки повредили автомобили и дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора», — написал он, отметив, что информации о пострадавших в данный момент нет.

Учреждения и объекты инфраструктуры в регионе работают штатно. На местах падения обломков работают сотрудники МЧС, добавил губернатор.

Ранее жители Орла сообщили, что в городе сбили беспилотник, в результате чего он упал на парковку возле жилых домов, повредив несколько машин.

До этого сообщалось, что ночью БПЛА атаковали Ростовскую область. Силы ПВО перехватили дроны в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. При этом никто не пострадал.

Ранее четыре дома пострадали при атаке дронов в Орловской области.