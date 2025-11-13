На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотники сбили в Орловской области, есть повреждения

В Орловской области сбили беспилотники, обломки повредили машины и дома
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Силы ПВО уничтожили несколько объектов в Орловской области, обломки повредили автомобили и дома. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Вражеские атаки на Орловскую область продолжаются – в результате работы ПВО несколько объектов было уничтожено в воздухе, часть осколков попала на территорию жилого сектора», — написал он, отметив, что информации о пострадавших в данный момент нет.

Учреждения и объекты инфраструктуры в регионе работают штатно. На местах падения обломков работают сотрудники МЧС, добавил губернатор.

Ранее жители Орла сообщили, что в городе сбили беспилотник, в результате чего он упал на парковку возле жилых домов, повредив несколько машин.

До этого сообщалось, что ночью БПЛА атаковали Ростовскую область. Силы ПВО перехватили дроны в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе. При этом никто не пострадал.

Ранее четыре дома пострадали при атаке дронов в Орловской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами