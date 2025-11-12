Штурмовик ВС РФ с помощью мегабомбы зачистил шахту от ВСУ в Дзержинске

Российский штурмовик с позывным «Чахлый» собрал мощное взрывное устройство и выбил украинских солдат из шахты имени святой Матроны Московской в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько, опубликовавший кадры операции в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, бойцу предстояло зачистить шахту, которую бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) превратили в укрепрайон. В подземном сооружении советского периода оставались три вооруженных украинца. Попытки уничтожить их с помощью малых зарядов не дали результата — боеприпасы закончились, а дроны, обеспечивавшие снабжение, были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Пленные украинские военнослужащие, которые ранее защищали шахту, сообщили, что в подвале комплекса сохранились запасы тротила. «Чахлый», рискуя жизнью, спустился в затопленный подвал, достал взрывчатку и собрал одну мощную мегабомбу, которой в итоге подорвал укрепление. В результате взрыва двое солдат ВСУ получили несовместимые с жизнью травмы, третьего ликвидировал «Чахлый».

По данным военкора, «Чахлый» является отцом шестерых детей, а его супруга ожидает седьмого ребенка.

В августе советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях шахты «Краснолиманская».

Ранее в ВСУ признали нехватку бойцов для удержания Красноармейска.