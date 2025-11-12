Военкор заявил, что кадры с бойцами РФ из Красноармейска сломали пропагандистскую игру Киева

Ролик с заходом Вооруженных сил (ВС) России в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике сломал всю пропагандистскую игру Киева. Об этом заявил военный корреспондент kp.ru Дмитрий Стешин.

По словам военкора, кадры, на которых показан «спокойный марш» российских бойцов в городе, где идут «самые громкие бои», облетели весь мир.

«Короткий ролик сломал всю пропагандистскую игру Украины. На «нерушимую фортецiю Покровск» ими ставилось многое», — сказал Стешин.

Видео, на котором запечатлено масштабное передвижение российских войск в Красноармейске под прикрытием тумана, опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» 11 ноября. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешком входят в город со стороны Донецкого направления. Передвижение осуществлялось колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно защитили военных от угрозы вражеских беспилотников.

Ранее в Британии сравнили видео с входом ВС РФ в Красноармейск с фильмом «Безумный Макс».