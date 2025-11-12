На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раскрыты подробности влияния Миндича на Умерова

Страна.ua: Миндич требовал от Умерова закупить для ВСУ бракованные бронежилеты
Еврейская община города Днепр

Украинский бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников главы государства Владимира Зеленского и его «кошельком», поспособствовал решению экс-министра обороны страны Рустема Умерова о закупке для солдат бронежилетов, оказавшихся бракованными. Об этом пишет Страна.ua, ссылаясь на журналистку Татьяну Николаенко.

Она выяснила, что от Умерова требовали закупить бронежилеты у конкретного производителя, которые не приехали вовремя и оказались некачественными.

«Первый тендер на 1,6 млрд выиграла по самой низкой цене «никому неизвестная шарашкина контора», однако у нее не оказалось лицензии на продажу. Хотя были украинские аналоги, тендер отменили и объявили снова - на 200 млн грн. Его выиграла «другая шарашка - Миликон, купленная за два дня до тендера», с тем же образцом бронежилета, что победил в первом тендере», — говорится в посте.

Отмечается, что компания пропустила первые очереди поставок, а на Украину приехали не заявленные израильские бронежилеты, а якобы китайские, не отвечающие стандартам качества. Однако, по информации Николаенко, контракт при этом не отменяли.

10 ноября детективы НАБУ пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу. В антикоррупционном бюро заявили, что обыски проходят по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики. Как сообщили в ведомстве, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.

Новости Украины
