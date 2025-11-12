На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о подрыве обороноспособности ВСУ

Марочко: удары ВС России у Дроновки серьезно повлияют на оборону ВСУ
Сергей Аверин/РИА Новости

Серия ударов российских войск по пункту управления и позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Дроновки в Донецкой народной республике (ДНР) стала тем событием, которое серьезно отразится на обороноспособности республики. Об этом заявил полковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он уточнил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации нанесли ударными беспилотниками ряд поражений по позициям украинской армии в районах Дибровы, Озерного и Закотного.

Южнее Дроновки точечным ударом Воздушно-космических сил России был уничтожен укрепленный район ВСУ, который украинские военнослужащие удерживали на протяжении длительного времени, рассказал Марочко.

Эксперт считает, что серьезно повлияет на обороноспособность ВСУ в этом районе.

Кроме того, российская артиллерия ликвидировала заглубленный командный пункт и пункт управления ВСУ северо-западнее Ямполя, добавил Марочко.

Ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной в Стамбуле.

СВО: последние новости
