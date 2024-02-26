Российский бойцам, подбившим Abrams под Авдеевкой, выплатят 10 млн рублей

Российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил режиссер, актер и бизнесмен Иван Охлобыстин.

«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом»! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин.

Ранее в своем блоге в «Дзен» он сообщал, что «некоторые представители крупного российского бизнеса (…) назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс»».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 февраля первый американский танк Abrams подбили под Авдеевкой.

Это подтвердили власти ДНР.

В этот же день стал известен позывной военного, который уничтожил первый Abrams.

Ранее под Авдеевкой уничтожили первую бронемашину разминирования на базе танка Abrams.