Российский бойцам, подбившим Abrams под Авдеевкой, выплатят 10 млн рублей

Российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил режиссер, актер и бизнесмен Иван Охлобыстин.
«Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом»! 10 миллионов будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!» — написал Охлобыстин.
Ранее в своем блоге в «Дзен» он сообщал, что «некоторые представители крупного российского бизнеса (…) назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый «Абрамс»».
26 февраля первый американский танк Abrams подбили под Авдеевкой.
Это подтвердили власти ДНР.
В этот же день стал известен позывной военного, который уничтожил первый Abrams.
Ранее под Авдеевкой уничтожили первую бронемашину разминирования на базе танка Abrams.