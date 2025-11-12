Река Оскол стала непреодолимой преградой для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска, где они оказались в тактической ловушке. Об этом РИА Новости рассказал командир разведподразделения российской группировки войск «Запад».

По словам военнослужащего, украинские подразделения лишены свободы маневра и прижаты к водному рубежу, что делает их удобной мишенью для российской артиллерии и операторов беспилотников.

Собеседник агентства добавил, что ВСУ обороняются на невыгодных позициях, что значительно ограничивает их возможности по переброске резервов, снабжению и отступлению. По его словам, остатки украинских подразделений фактически заблокированы в этом районе.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска полностью взяли под контроль восточную часть Купянска в Харьковской области, вытеснив оттуда ВСУ.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад». По данным МО, в настоящий момент российские бойцы продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В министерстве сообщили, что бойцы ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным сослуживцам. В течение суток была отражена атака подразделений 1-й бригады Нацгвардии Украины на юге поселка Купянск-Узловой, которые пытались деблокировать окруженных украинских военных.

Ранее в ВСУ признали ухудшение обстановки в Запорожской области.