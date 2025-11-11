На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Русская пехота, браво!»: военкор прокомментировал видео с бойцами РФ в Красноармейске

Военкор Сладков прокомментировал видео с колонной ВС России в Красноармейске
Военный корреспондент Александр Сладков назвал колонну российских сил, въезжающих в Красноармейск (украинское название -— Покровск) «тиграми, жаждущими победы». Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Русская пехота, браво!» — написал военкор, комментируя видео с входящими в населенный пункт российскими войсками.

До этого в сети появилось видео, запечатлевшее масштабное передвижение российских войск в Красноармейск. На кадрах видно, как значительное количество штурмовых подразделений на мотоциклах, автомобилях и пешим порядком размеренно входят в город со стороны Донецкого направления.

Передвижение осуществляется колоннами, что в условиях СВО представляет собой значительный риск. Однако благоприятные погодные условия временно ограждают военных от угрозы вражеских беспилотников.

До этого в Красноармейске командир одного из подразделений украинской армии поделился информацией о потерях среди личного состава.

Ранее главком ВСУ заявил о «последнем маневре» ВС РФ в Красноармейске.

